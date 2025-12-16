Скидки
Футбол Новости

Игрок «Зенита» Алип сделал свой выбор в голосовании за лучшего тренера года по версии ФИФА

На официальном сайте ФИФА опубликован выбор защитника санкт-петербургского «Зенита» и капитана национальной команды Казахстана Нуралы Алипа в рамках голосования за лучшего тренера 2025 года по версии ФИФА.

Лучшим тренером года по версии Алипа стал возглавляющий «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике, который и взял награду. На второе место Нуралы поставил Ханс-Дитера Флика из «Барселоны», топ-3 замкнул Микель Артета из «Арсенала».

В минувшем сезоне под руководством Энрике «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА.

