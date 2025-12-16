Месси поставил Мартинеса на второе место в голосовании за лучшего вратаря года от ФИФА

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поставил соотечественника и вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса на второе место в голосовании за лучшего вратаря 2025 года по версии FIFA The Best. Первую строчку форвард отдал голкиперу «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумме. Третье место занял Тибо Куртуа из мадридского «Реала».

По результатам голосования лучшим вратарём 2025 года по версии ФИФА был признан Доннарумма.

По итогам минувшего сезона Мартинес провёл 53 матча за английский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 61 гол, 16 раз сыграл «на ноль» и не победил ни в одном турнире.