Стало известно, как Карпин проголосовал за лучшего тренера года по версии ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поставил испанского специалиста Луиса Энрике, возглавляющего «ПСЖ», на первое место при голосовании на премию лучшему тренеру 2025 года от ФИФА. На второй строчке расположился работающий в «Арсенале» Микель Артета. Замкнул тройку лидеров главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

По результатам голосования лучшим тренером нынешнего года по версии ФИФА был признан Луис Энрике.

В минувшем сезоне под руководством Энрике «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА.

