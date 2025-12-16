Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду не голосовал на премии ФИФА, вместо него от Португалии участвовал Силва

Криштиану Роналду не голосовал на премии ФИФА, вместо него от Португалии участвовал Силва
Комментарии

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не принимал участия в голосовании при определении лучшего футболиста, вратаря и тренера 2025 года по версии ФИФА. Нападающего на ежегодной премии The Best заменил партнёр по сборной Бернарду Силва.

Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года проходила в Дохе (Катар) 16 декабря. В голосовании при определении лучших традиционно принимают участие по три представителя от каждой страны ФИФА: тренер и капитан сборной, а также один журналист.

Лучшим футболистом 2025 года по версии ФИФА был признан форвард «ПСЖ» Усман Дембеле. Лучшим тренером стал возглавляющий парижский клуб Луис Энрике.

Материалы по теме
Приз Дембеле — худшее, что могла сделать ФИФА Приз Дембеле — худшее, что могла сделать ФИФА
Дембеле — футболист года по версии ФИФА! А ещё назвали лучших вратаря и тренера Дембеле — футболист года по версии ФИФА! А ещё назвали лучших вратаря и тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android