Криштиану Роналду не голосовал на премии ФИФА, вместо него от Португалии участвовал Силва

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не принимал участия в голосовании при определении лучшего футболиста, вратаря и тренера 2025 года по версии ФИФА. Нападающего на ежегодной премии The Best заменил партнёр по сборной Бернарду Силва.

Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года проходила в Дохе (Катар) 16 декабря. В голосовании при определении лучших традиционно принимают участие по три представителя от каждой страны ФИФА: тренер и капитан сборной, а также один журналист.

Лучшим футболистом 2025 года по версии ФИФА был признан форвард «ПСЖ» Усман Дембеле. Лучшим тренером стал возглавляющий парижский клуб Луис Энрике.