Айтана Бонмати отреагировала на получение награды лучшей футболистке 2025 года от ФИФА

Полузащитница «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати в соцсетях отреагировала на получение награды лучшей футболистке 2025 года по версии ФИФА.

«Ничто не придаёт мне больше гордости, чем признание лучшей игроками тренерами и болельщиками в третий раз подряд. Благодарю ФИФА за эту награду. Хочу сказать спасибо своим командам и людям, которые меня поддерживают», — сказано в публикации футболистки.

По итогам минувшего сезона Айтана Бонмати в составе каталонского клуба выиграла чемпионат Испании, Кубок Королевы и Суперкубок Испании по футболу среди женщин. Вместе со сборной футболистка дошла до финала чемпионата Европы.