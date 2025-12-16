Радимов оценил действия Головина в проигранном матче с «Марселем»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов оценил игру российского полузащитника Александра Головина за «Монако» в матче 16-го тура Лиги 1, в котором команда россиянина уступила «Марселю» (0:1).

— Ну давай, Головина поменяли, какое у тебя впечатление?

— Ну, он точно для этой команды подходит, для [роли] игрока стартового состава. Он точно готов к этому футболу. При этом он очень хорошо работает с мячом даже под таким давлением, — сказал Радимов при счёте 0:0 после замены Головина в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Александр Головин был заменён на 73-й минуте встречи. На 82-й минуте вингер «Марселя» Мэйсон Гринвуд забил единственный мяч в игре и принёс своей команде победу. Владислав Радимов смотрел матч на стадионе «Оранж Велодром» в компании главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.