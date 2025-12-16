Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов оценил действия Головина в проигранном матче с «Марселем»

Радимов оценил действия Головина в проигранном матче с «Марселем»
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов оценил игру российского полузащитника Александра Головина за «Монако» в матче 16-го тура Лиги 1, в котором команда россиянина уступила «Марселю» (0:1).

— Ну давай, Головина поменяли, какое у тебя впечатление?
— Ну, он точно для этой команды подходит, для [роли] игрока стартового состава. Он точно готов к этому футболу. При этом он очень хорошо работает с мячом даже под таким давлением, — сказал Радимов при счёте 0:0 после замены Головина в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Александр Головин был заменён на 73-й минуте встречи. На 82-й минуте вингер «Марселя» Мэйсон Гринвуд забил единственный мяч в игре и принёс своей команде победу. Владислав Радимов смотрел матч на стадионе «Оранж Велодром» в компании главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

Материалы по теме
Судейский скандал в матче «Монако»! Чёрная серия команды Головина продолжилась
Судейский скандал в матче «Монако»! Чёрная серия команды Головина продолжилась
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android