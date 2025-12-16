Карпин не включил Доннарумму в тройку лучших вратарей 2025 года на голосовании ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поставил вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа на первое место при голосовании на лучшего голкипера 2025 года от Международной федерации футбола (ФИФА). На второй строчке российский специалист разместил Алисона Бекера из «Ливерпуля», на третьей строчке — Давида Райю из лондонского «Арсенала».

Лучшим вратарём 2025 года по версии ФИФА стал выступающий в «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма. В минувшем сезоне итальянец играл за «ПСЖ», с которым взял Лигу чемпионов, французскую Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции. Также с Доннаруммой парижская команда дошла до финала клубного чемпионата мира.

