Капитан сборной Англии Кейн выбрал лучшего тренера 2025 года

Нападающий и капитан национальной команды Англии Гарри Кейн, на клубном уровне выступающий за мюнхенскую «Баварию», сделал свой выбор в голосовании за лучшего тренера 2025 года по версии ФИФА.

По версии Кейна, лучшим тренером года стал возглавляющий «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике, который и стал обладателем приза. На втором месте оказался Ханс-Дитер Флик из «Барселоны», топ-3 замкнул Арне Слот из «Ливерпуля».

В минувшем сезоне под руководством Энрике «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА.