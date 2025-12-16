Опубликован выбор Месси при голосовании за лучшего тренера года по версии FIFA The Best

Стало известно, за кого голосовал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси при определении лучшего тренера 2025 года по версии FIFA The Best. Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года проходила в Дохе (Катар) 16 декабря.

На первое место аргентинец определил главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике. Вторую строчку занял немецкий наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик. В топ-3 форвард включил испанского специалиста Микеля Артету, работающего в лондонском «Арсенале».

Победителем в номинации «Лучший тренер 2025 года» стал Луис Энрике. В минувшем сезоне под его руководством «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.