Опубликован топ-3 Месси при голосовании за лучшего футболиста 2025 года от ФИФА

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поставил вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле на первое место при голосовании за лучшего футболиста 2025 года от Международной федерации футбола (ФИФА). На второй сточке расположился форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Замкнул тройку лидеров нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

Награду The Best от ФИФА получил Дембеле. Ранее француз взял «Золотой мяч».

В минувшем сезоне 28-летний нападающий «ПСЖ» принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. Мбаппе в прошедшем сезоне сыграл 59 встреч во всех соревнованиях, где забил 44 гола и сделал пять ассистов.

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: