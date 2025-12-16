Возглавляющий сборную Англии Тухель выбрал лучшего тренера 2025 года в голосовании от ФИФА

Возглавляющий национальную команду Англии Томас Тухель сделал свой выбор в голосовании за лучшего тренера 2025 года по версии ФИФА.

Немецкий специалист считает, что в наибольшей степени данный приз заслужил главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике, который и стал обладателем награды. Второе место занял Энцо Мареска» из «Челси, топ-3 замкнул Роберто Мартинес из национальной команды Португалии.

В минувшем сезоне под руководством Энрике «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА.