Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Возглавляющий сборную Англии Тухель выбрал лучшего тренера 2025 года в голосовании от ФИФА

Возглавляющий сборную Англии Тухель выбрал лучшего тренера 2025 года в голосовании от ФИФА
Комментарии

Возглавляющий национальную команду Англии Томас Тухель сделал свой выбор в голосовании за лучшего тренера 2025 года по версии ФИФА.

Немецкий специалист считает, что в наибольшей степени данный приз заслужил главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике, который и стал обладателем награды. Второе место занял Энцо Мареска» из «Челси, топ-3 замкнул Роберто Мартинес из национальной команды Португалии.

В минувшем сезоне под руководством Энрике «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА.

Материалы по теме
Официально
Капитан сборной Англии Кейн выбрал лучшего тренера 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android