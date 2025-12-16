«Это добавляет ему шарма». Радимов рассказал, что ему всегда нравилось в Аршавине

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём бывшем одноклубнике Андрее Аршавине. Футболисты вместе выступали за сине-бело-голубых и сборную России.

«Что мне нравится и всегда нравилось в Аршавине — то, что он такой, какой он есть. И поэтому можно относиться к нему по-разному, но это добавляет ему шарма», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Андрей Аршавин завершил футбольную карьеру в 2018 году в составе казахстанского «Кайрата». Всего на счету экс-футболиста 75 матчей за сборную России, в которых он отметился 17 забитыми мячами и 21 результативной передачей.