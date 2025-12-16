Юристы «Реала» спрашивали у Лапорты в суде о подарочных наборах за € 60 тыс. — источник

Юристы мадридского «Реала» задали 12 вопросов президенту «Барселоны» Жоану Лапорте во время судебного слушания по делу о возможном взятничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре. Об этом сообщает 20minutos.es.

По информации источника, один из вопросов был связан с двумя счетами периода первого президентского срока Лапорты. Один из них (от ноября 2005 года) на сумму € 60 тыс. В его назначении было отмечено, что это «подарочные наборы с алоэ вера». Юристы «сливочных» хотели узнать природу происхождения этих счетов.

«Мы говорим о счёте 20-летней давности. Честно говоря, этот счёт я не помню. Позвольте мне не вспоминать, с чем он был связан», — приводит источник слова Лапорты.

В 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

