Въехавший в толпу фанатов на чемпионском параде «Ливерпуля» получил 21,5 года тюрьмы

Британец Пол Дойл, въехавший на своём автомобиле в толпу фанатов «Ливерпуля» во время чемпионского парада по итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги, был приговорён к 21 году и шести месяцам тюремного заключения. Инцидент произошёл 26 мая текущего года.

Как сообщает издание Sky News в соцсети X, 54-летний мужчина был признан виновным по 31 пункту обвинения, касающемуся 29 жертв в возрасте от шести месяцев до 77 лет. В суде прозвучали записи, в которых слышно, что Дойл разозлился, так как не мог проехать по дороге из-за болельщиков.

Всего, по данным СМИ, пострадавшими в происшествии стали более 134 человек. Дойл, находившийся за рулём своего автомобиля Ford Galaxy, был задержан на месте.

