Возглавляющий сборную Германии Нагельсман не включил Энрике в топ-3 лучших тренеров года

Возглавляющий национальную команду Германии Юлиан Нагельсман сделал свой выбор в голосовании за лучшего тренера 2025 года по версии ФИФА.

Немецкий специалист считает, что в наибольшей степени данный приз заслужил главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета. Второе место занял Энцо Мареска из «Челси», а топ-3 замкнул Арне Слот из «Ливерпуля».

Данную награду взял главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике. В минувшем сезоне под руководством испанца «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА.