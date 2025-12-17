В Англии раскрыли, сколько «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за переход Семеньо

«Манчестер Юнайтед» готовится к масштабной летней трансферной кампании, однако «красные дьяволы» могут активировать опцию выкупа в контракте крайнего нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо уже зимой, если «этого потребует ситуация». Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, манкунианцы могут заплатить £ 65 млн (€ 74,1 млн) за 25-летнего футболиста. При этом Семеньо также привлекает внимание «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Но манкунианцы считают, что у них есть все шансы подписать контракт с ганским нападающим.

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

