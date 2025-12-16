Скидки
Саудовский «Аль‑Ахли» продлил контракт с вратарём сборной Сенегала Менди

Комментарии

Голкипер сборной Сенегала Эдуард Менди подписал новое соглашение с саудовским «Аль‑Ахли». Об этом сообщается на странице клуба в социальных сетях.

Срок действия нового трудового договора футболиста с саудовской командой рассчитан до лета 2028 года.

Менди является воспитанником футбольных школ Гавра. На взрослом уровне ранее он выступал за «Реймс», «Ренн», «Челси» и другие команды. Состав своего нынешнего клуба он пополнил в 2023 году. С тех пор он принял участие в 92 матчах «Аль‑Ахли», в которых пропустил 94 мяча и 39 раз сыграл всухую. В составе саудовской команды Менди выигрывал национальный Суперкубок и Лигу чемпионов АФК.

