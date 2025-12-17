Фабио Каннаваро назвал основные проблемы итальянского футбола

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился мнением о текущих проблемах итальянского футбола.

«В матчах используется мало итальянцев и ещё меньше молодых игроков. Всё это, в свою очередь, отражается на национальной команде и тренерах, которые должны вызывать футболистов. В течение 20 лет до победы на чемпионате мира в 2006 году у нас были футболисты, которые формировали невероятные сборные, а 20 лет спустя мы перешли к командам, которые заставляют нас говорить: «Боже мой!»

Нужна ли в связи с этим культурная революция в воспитании молодых футболистов? Да, потому что тактика переоценивается. Молодой человек, который приходит в футбол, подобен дому, который нужно построить: фундаментом должна быть техника, а не тактика. До 20 лет тренеры, у которых я учился, говорили мне, что я должен следить за соперником даже в туалете… С помощью методов Гасперини можно лучше развивать молодых игроков», — приводит слова Каннаваро Tuttosport.