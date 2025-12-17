Стала известна позиция руководства «Тоттенхэма» по будущему Франка в клубе

Работа главного тренера «Тоттенхэма» Томаса Франка не находится под угрозой, несмотря на три победы команды в последних 10 матчах чемпионата Англии. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, в лондонском клубе готовы дать датчанину время. Более того, Франку была обещана поддержка на трансферном рынке.

52-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Тоттенхэма» минувшим летом. После 16 туров чемпионата Англии «шпоры» набрали 22 очка и на текущий момент занимают 11-место, отставая от четвёртой строчки, гарантирующей квалификацию в Лигу чемпионов, на шесть очков. После шести туров ЛЧ команда Франка с 11 очками находится на 11-м месте.

