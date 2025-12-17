Бубнов: все футболисты «Динамо» — за Гусева. И после такого Черчесов придёт, да?

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможном назначении на пост главного тренера московского «Динамо» Станислава Черчесова, а также рассказал об отношении игроков клуба к исполняющему обязанности главного тренера Ролану Гусеву.

— А ты слышал сейчас? Станислав Саламович [Черчесов] сказал: «Ко мне «Зенит» не обращался». О «Спартаке» он вообще не разговаривал. И о «Динамо» тоже не разговаривал. А его пихали, куда только ни пихали: и в «Спартак», и в «Динамо», и в сборную.

— Так Черчесов может возглавить «Динамо».

— Ну да, пускай возглавит сначала. Ты в курсе дела, что все футболисты московского «Динамо» — за Гусева, ты слышал это? И после такого Черчесов придёт, да?

— Сейчас две кандидатуры реальных: Ролан Гусев и Станислав Черчесов.

— Да, но самое реальное из этих — Гусев. Потому что все игроки – за него. «Динамо» хочет конфликт снова? А Черчесов может их там всех построить. Получите, берите Черчесова. И ещё заплатите неустойку «Ахмату».

— А чем закончится история «Динамо», если они оставят Гусева?

— Ничем, ничем. Они даже седьмое место не займут, о котором я говорил. Где-то 8-10-е, вот так вот, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».