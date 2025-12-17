Скидки
Наставник Испании Луис де ла Фуэнте выбрал неочевидного кандидата лучшим тренером года

Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выбрал лучшего тренера 2025 года по версии FIFA The Best. Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года проходила в Дохе (Катар) 16 декабря.

На первое место наставник действующих чемпионов Европы определил главного тренера Португалии Роберто Мартинеса. Вторую строчку занял тренер «ПСЖ» Луис Энрике. В топ-3 испанец поместил соотечественника Микеля Артету, работающего в лондонском «Арсенале».

Отметим, что тренер национальной команды не включил в тройку лучших наставников Ханс-Дитера Флика из «Барселоны».

Победителем в номинации «Лучший тренер 2025 года» стал Луис Энрике. В минувшем сезоне под его руководством «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

