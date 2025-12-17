Скидки
Фабио Каннаваро: «Ювентусу» не стоит отказываться от мечты снова стать чемпионами Италии

Комментарии

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о шансах «Ювентуса» на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

«Они немного отстают от конкурентов, но я не думаю, что им стоит отказываться от мечты снова стать чемпионами Италии. Тем более со Спаллетти в качестве главного тренера. Шансы есть, Спаллетти — тренер, который сводит меня с ума, он мне всегда нравился, и, когда смотришь, как играют его команды, всегда есть чему поучиться. Это мой любимый специалист», — приводит слова Каннаваро Tuttosport.

На данный момент «Ювентус» с 26 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Серии А.

