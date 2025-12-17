«Я бы Мостового поставил, ему работать не дают». Бубнов — о тренере для «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера московского «Спартака», а также заявил, что назначил бы на данный пост экс-игрока красно-белых Александра Мостового.

«У Романова такая же ситуация, как и с Гусевым. Но там [в «Динамо»] меньше очередь. А здесь спартаковская очередь знаешь, какая стоит? Сейчас Тихонов ещё подключился. В шорт-лист его поставил уже кто-то. А чё, Тихонов чем хуже всех [кандидатов], тем более хуже Романова? Чем он хуже? Не хуже, а намного лучше как тренер. Где он только не поработал как тренер: и в «Краснодаре», и в «Спартаке», и Первую лигу всю прошёл.

Тихонов или Мостовой? Знаешь, я бы Моста поставил, потому что ему работать не дают, ну а Тихонов — помощник. Юран? Тоже. Вместо Романова — однозначно сильнее. По Романову: пускай работает до конца сезона, а вы за это время, как и «Динамо», ищете тренера хорошего. «Спартак» максимум может занять пятое место вместо «Балтики», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».