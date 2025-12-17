«Валенсия» обыграла «Спортинг» Хихон в Кубке Испании

Скидки
Спортинг Хихон — Валенсия, результат матча 16 декабря 2025, счет 0:2, 1/16 финала Кубка Испании 2025/2026

Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Спортинг» Хихон и «Валенсия». Встреча прошла на стадионе «Эль Молиньон» в Хихоне. В качестве главного арбитра выступил Алехандро Муньис. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу команды гостей.

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
16 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Спортинг Хихон
Хихон
Окончен
0 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Бельтран – 4'     0:2 Раба – 48'    

Первый гол в матче забил полузащитник гостей Лукас Бельтран на четвёртой минуте. Во втором тайме на 48-й минуте нападающий Дани Раба увеличил преимущество «Валенсии» и установил окончательный счёт – 2:0.

В предыдущем раунде турнира «Валенсия» в дополнительное время обыграла «Картахену» со счётом 2:1, а «Спортинг» Хихон выбил из турнира «Мирандес» (2:0) и «Саудаль Депортиво» (1:0).

Календарь Кубка Испании-2025/2026
Турнирная таблица Кубка Испании-2025/2026
