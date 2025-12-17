«Валенсия» обыграла «Спортинг» Хихон в Кубке Испании

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Спортинг» Хихон и «Валенсия». Встреча прошла на стадионе «Эль Молиньон» в Хихоне. В качестве главного арбитра выступил Алехандро Муньис. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу команды гостей.

Первый гол в матче забил полузащитник гостей Лукас Бельтран на четвёртой минуте. Во втором тайме на 48-й минуте нападающий Дани Раба увеличил преимущество «Валенсии» и установил окончательный счёт – 2:0.

В предыдущем раунде турнира «Валенсия» в дополнительное время обыграла «Картахену» со счётом 2:1, а «Спортинг» Хихон выбил из турнира «Мирандес» (2:0) и «Саудаль Депортиво» (1:0).