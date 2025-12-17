«Манчестер Сити» может продать двух футболистов зимой — Football Insider

«Манчестер Сити» готов рассмотреть предложения по защитнику Рико Льюису в преддверии январского трансферного окна на фоне растущей неопределённости в отношении его роли в команде. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, кроме Льюиса, нынешней зимой стан «горожан» может покинуть нападающий Оскар Бобб. На текущий момент место 22-летнего игрока в команде находится под вопросом. Интерес к норвежцу проявляет «Кристал Пэлас», который может как арендовать Бобба, так и осуществить его трансфер.

В нынешнем сезоне Льюис принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Бобб провёл 14 встреч, где сделал ассист.

