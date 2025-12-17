Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» может продать двух футболистов зимой — Football Insider

«Манчестер Сити» может продать двух футболистов зимой — Football Insider
Комментарии

«Манчестер Сити» готов рассмотреть предложения по защитнику Рико Льюису в преддверии январского трансферного окна на фоне растущей неопределённости в отношении его роли в команде. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, кроме Льюиса, нынешней зимой стан «горожан» может покинуть нападающий Оскар Бобб. На текущий момент место 22-летнего игрока в команде находится под вопросом. Интерес к норвежцу проявляет «Кристал Пэлас», который может как арендовать Бобба, так и осуществить его трансфер.

В нынешнем сезоне Льюис принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Бобб провёл 14 встреч, где сделал ассист.

Материалы по теме
Доход «Ман Сити» в минувшем сезоне составил £ 694,1 млн, убыток — £ 9,9 млн

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android