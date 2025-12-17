«Челси» переиграл «Кардифф Сити» в 1/4 финала Кубка английской лиги

Окончен матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором играли «Челси» и «Кардифф Сити». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Кардифф Сити» (Кардифф, Уэльс). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Алехандро Гарначо на 57-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд. Дэвид Тернбулл на 75-й минуте забил ответный мяч. Вторым голом гостей на 82-й минуте отметился Педру Нету. На 90+3-й минуте Гарначо оформил дубль.

Действующим победителем турнира является «Ньюкасл Юнайтед», одолевший в решающем матче «Ливерпуль» со счётом 2:1.