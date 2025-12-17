«Челси» переиграл «Кардифф Сити» в 1/4 финала Кубка английской лиги
Окончен матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором играли «Челси» и «Кардифф Сити». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Кардифф Сити» (Кардифф, Уэльс). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).
Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
16 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Кардифф Сити
Кардифф
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Гарначо – 57' 1:1 Тернбулл – 75' 1:2 Нету – 82' 1:3 Гарначо – 90+3'
Алехандро Гарначо на 57-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд. Дэвид Тернбулл на 75-й минуте забил ответный мяч. Вторым голом гостей на 82-й минуте отметился Педру Нету. На 90+3-й минуте Гарначо оформил дубль.
Действующим победителем турнира является «Ньюкасл Юнайтед», одолевший в решающем матче «Ливерпуль» со счётом 2:1.
