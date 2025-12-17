Скидки
Эльденсе — Реал Сосьедад, результат матча 16 декабря 2025, счет 1:2, 1/16 финала Кубка Испании 2025/2026

«Реал Сосьедад» вырвал победу в концовке матча Кубка Испании, Захарян отыграл 66 минут
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Эльденсе» и «Реал Сосьедад». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
16 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Эльденсе
Эльда
Окончен
1 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Сучич – 79'     1:1 Кинтана – 81'     1:2 Марин – 90+6'    

На 79-й минуте счёт открыл полузащитник команды из Сан-Себастьяна Лука Сучич. На 81-й минуте полузащитник «Эльденсе» Начо Кинтана восстановил равновесие. На 90+6-й минуте футболист Пабло Марин забил победный мяч «Реала Сосьедад».

В стартовом составе на этот матч вышел российский атакующий полузащитник Арсен Захарян. Футболист провёл на поле 66 минут. На 62-й минуте Захарян получил жёлтую карточку.

В предыдущей встрече Кубка Испании команда из Сан-Себастьяна победила «Реус» со счётом 2:0. «Эльденсе» выиграл у «Альмерии» со счётом 2:1.

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка Испании сезона-2025/2026
Представитель Захаряна ответил на вопрос о будущем россиянина в клубе после ухода тренера

Российские футболисты за рубежом:

