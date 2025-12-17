«Рубин» решил уволить Рахимова и ждёт одобрения Минниханова. Замена тренеру — Федотов

Совет директоров казанского «Рубина» проголосовал за отставку главного тренера клуба Рашида Рахимова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Однако это решение ещё не утвердил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Если он одобрит отставку Рахимова, то главным тренером клуба станет российский специалист Владимир Федотов, который уже находится в Казани.

Рашид Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года. На зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге клуб из столицы Татарстана ушёл на седьмом месте в турнирной таблице. В активе казанцев 23 набранных очка в 18 встречах.