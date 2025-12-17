«Барселона» всухую одолела «Гвадалахару» в Кубке Испании

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Гвадалахара», выступающая в третьем по силе дивизионе, и «Барселона». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт во встрече на 76-й минуте с передачи нидерландского полузащитника Френки де Йонга открыл датский защитник каталонцев Андрес Кристенсен. На 90-й минуте Маркус Рашфорд удвоил преимущество «Барселоны», забив с передачи Ламина Ямаля.

Для сине-гранатовых это была первая встреча в текущем розыгрыше Кубка страны. «Гвадалахара» стартовала с первого раунда, где обыграла «Касереньо» со счётом 2:1. А во втором раунде команда из третьей лиги Испании была сильнее «Сеуты» (1:0).