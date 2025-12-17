Опубликован топ-3 Головина в голосовании за лучшего вратаря года на премии The Best

Стало известно, за кого голосовал полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин при определении лучшего вратаря 2025 года по версии ФИФА на премии The Best. Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года проходила в Дохе (Катар) вчера, 16 декабря.

На первое место Александр Головин определил голкипера «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумму, который в минувшем сезоне выступал за «Пари Сен-Жермен». Второе место, по мнению россиянина, занял вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер. На третье место полузащитник поставил бельгийского голкипера испанского «Реала» Тибо Куртуа.

Победителем в номинации «Лучший вратарь 2025 года» стал Джанлуиджи Доннарумма. В минувшем сезоне итальянец с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

