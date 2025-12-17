Алонсо рассказал, как ему удалось адаптироваться к раздевалке «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о своей адаптации в испанском гранде и работе с раздевалкой «Королевского клуба».

— Вам пришлось адаптироваться к этой раздевалке, к этим игрокам?

— В целом — да. Тот Хаби, что пришёл в июне, отличается от нынешнего. За это время я многое усвоил и был вынужден внести в себе ряд изменений — идёт развитие. Это нормальный процесс, и важно, что он идёт к лучшему. Нам ещё предстоит долгий путь, — приводит слова Алонсо издание AS.

Алонсо возглавляет «Реал» с 2025 года. На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 39 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на четыре очка.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: