Луис Суарес близок к подписанию нового контракта с «Интер Майами»

Комментарии

38-летний уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес готов подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщают The Athletic и Miami Herald.

По информации источников, Суарес готов заключить новое соглашение до конца сезона 2026 года. Клуб из Майами в этом году выиграл Кубок МЛС, но уругваец не попал в стартовый состав в последних четырёх играх плей-офф.

Действующее соглашение уругвайского нападающего с «Интер Майами» заканчивается 31 декабря текущего года.

Ранее стало известно, что другой звёздный нападающий клуба Лионель Месси подписал трёхлетний контракт с «Интер Майами» и останется в команде до конца 2028 года.

