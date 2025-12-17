Радимов объяснил ажиотаж вокруг матча «Гвадалахары» с «Барселоной»

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о завершившемся матче 1/16 финала Кубка Испании, где «Барселона» в гостях одолела «Гвадалахару» из третьего дивизиона Испании со счётом 2:0.

«В «Барселоне» собраны футболисты высочайшего класса, и я думаю, что на тренировках они испытывают большее сопротивление, нежели могла оказать «Гвадалахара». Однако для клуба из Гвадалахары это был максимально важный матч, и они, как это ни банально прозвучит, выложились на все 100%. «Гвадалахара» играла от обороны, «Барселона» долго не могла забить, но, как только соперник устал, каталонцы добились своего.

Хочу отметить, что для клубов из низших дивизионов приезд «Барселоны» — это дополнительный заработок на рекламе и билетах. Попасть в этот раунд для команды — уже радость. А отдельные футболисты могут надеяться, что их заметят и купят клубы второго дивизиона. Дальше можно и на переход в Ла Лигу замахнуться.

Вы знаете, что начало матча было отложено из‑за того, что на стадионе «Гвадалахары» образовались очень длинные очереди, болельщики не могли сразу попасть на трибуны. Это лучший показатель интереса к подобным играм», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Встреча 1/16 финала стала для каталонцев первой в текущем розыгрыше Кубка Испании. Матч 1/8 финала состоится уже в январе 2026 года. Соперник станет известен после того, как определятся все участники следующей стадии турнира. Команда определится жеребьёвкой.

