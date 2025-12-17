Семшов назвал игрока, который достоин награды The Best не меньше, чем Дембеле

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался об итогах голосования за награду лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Награду завоевал французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

«Если тренеры и капитаны выбрали Дембеле лучшим, значит, так и есть. Он выиграл с «ПСЖ» всё возможное, но, на мой взгляд, Рафинья тоже был достоин награды. Он провёл шикарный сезон с «Барселоной», пусть они и не собрали столько титулов, сколько парижане», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Церемония вручения наград The Best состоялась в Дохе 16 декабря. Первичный список номинантов составила экспертная комиссия по результатам выступлений в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. После этого шло голосование тренеров, капитанов мужских сборных, журналистов и болельщиков — вклад каждой из четырёх групп в итоговый результат составлял по 25%. Номинантам присваивались очки в зависимости от занявшего места: пять — за первое, три — за второе и одно — за третье. В 2024 году награду получил бразильский нападающий «Реала» Винисиус.

Материалы по теме Опубликован топ-3 Головина в голосовании за лучшего вратаря года на премии The Best

Чем уникален Ламин Ямаль: