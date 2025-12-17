Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов назвал игрока, который достоин награды The Best не меньше, чем Дембеле

Семшов назвал игрока, который достоин награды The Best не меньше, чем Дембеле
Комментарии

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался об итогах голосования за награду лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Награду завоевал французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

«Если тренеры и капитаны выбрали Дембеле лучшим, значит, так и есть. Он выиграл с «ПСЖ» всё возможное, но, на мой взгляд, Рафинья тоже был достоин награды. Он провёл шикарный сезон с «Барселоной», пусть они и не собрали столько титулов, сколько парижане», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Церемония вручения наград The Best состоялась в Дохе 16 декабря. Первичный список номинантов составила экспертная комиссия по результатам выступлений в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. После этого шло голосование тренеров, капитанов мужских сборных, журналистов и болельщиков — вклад каждой из четырёх групп в итоговый результат составлял по 25%. Номинантам присваивались очки в зависимости от занявшего места: пять — за первое, три — за второе и одно — за третье. В 2024 году награду получил бразильский нападающий «Реала» Винисиус.

Материалы по теме
Опубликован топ-3 Головина в голосовании за лучшего вратаря года на премии The Best

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android