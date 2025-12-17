Скидки
Хави может возглавить «Челси»

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Хави может возглавить лондонский «Челси» в случае отставки Энцо Марески. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство лондонского клуба недовольно поведением главного тренера на последних пресс-конференциях, где Мареска говорил, что не все поддерживают команду.

45-летний Хави возглавлял каталонский клуб с 2021 по 2024 годы. С момента увольнения испанский специалист остаётся без работы. В ноябре текущего года Хави отклонил предложение руководства московского «Спартака».

По итогам 16 туров «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

