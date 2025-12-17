«Акрон» подаст претензию авиаперевозчику из-за задержки рейса перед игрой с «Зенитом»

Футбольный клуб «Акрон» намерен предъявить претензию авиаперевозчику из‑за задержки вылета на матч с «Зенитом» (0:2). Об этом сообщает издание РИА Новости Спорт.

По информации источника, компания Red Wings задействовала чартер «Акрона» для выполнения задержанного регулярного рейса, из‑за чего самолёт приземлился на три часа позже запланированного. На следующий день тольяттинцы уступили сине-бело-голубым со счётом 0:2.

«Акрон» получил извинения от авиаперевозчика, но понесенные из-за ситуации с задержкой чартерного рейса дополнительные финансовые расходы это не компенсирует. Клуб будет подавать претензию», — приводит слова пресс‑службы «Акрона» РИА Новости Спорт.

Напомним, 6 декабря команда не смогла вовремя вылететь в Санкт‑Петербург. «Акрон» ушёл на зимнюю паузу в РПЛ, занимая девятое место с 21 очком. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет шесть очков.

