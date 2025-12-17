Скидки
«Акрон» подаст претензию авиаперевозчику из-за задержки рейса перед игрой с «Зенитом»

Футбольный клуб «Акрон» намерен предъявить претензию авиаперевозчику из‑за задержки вылета на матч с «Зенитом» (0:2). Об этом сообщает издание РИА Новости Спорт.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

По информации источника, компания Red Wings задействовала чартер «Акрона» для выполнения задержанного регулярного рейса, из‑за чего самолёт приземлился на три часа позже запланированного. На следующий день тольяттинцы уступили сине-бело-голубым со счётом 0:2.

«Акрон» получил извинения от авиаперевозчика, но понесенные из-за ситуации с задержкой чартерного рейса дополнительные финансовые расходы это не компенсирует. Клуб будет подавать претензию», — приводит слова пресс‑службы «Акрона» РИА Новости Спорт.

Напомним, 6 декабря команда не смогла вовремя вылететь в Санкт‑Петербург. «Акрон» ушёл на зимнюю паузу в РПЛ, занимая девятое место с 21 очком. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет шесть очков.

