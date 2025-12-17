Флик отреагировал на победу «Барселоны» в матче Кубка Испании
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе своей команды в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Гвадалахарой» со счётом 2:0.
Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
16 декабря 2025, вторник. 23:30 МСК
Гвадалахара
Гвадалахара
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 76' 0:2 Рашфорд – 90'
«Мне очень нравится боевой настрой команды, и я рад победе. Кубковые поединки всегда непросты, но мы сыграли достойно. Главное — какая у нас была установка и настрой на протяжении всей игры.
Повторю: отношение игроков к этому матчу стало решающим. В таких встречах голы даются тяжело, но нам удалось их забить», — приводит слова Флика Marca.
Голами в этой встрече отметились датский защитник Андрес Кристенсен на 76-й минуте и английский вингер Маркус Рашфорд на 90-й минуте.
