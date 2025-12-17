Шомуродов сделал свой выбор в голосовании за лучшего тренера года по версии ФИФА

На официальном сайте ФИФА опубликован выбор экс-форварда «Ростова», а ныне действующего нападающего «Истанбул Башакшехир» и капитана национальной команды Узбекистана Эльдора Шомуродова в рамках голосования за лучшего тренера 2025 года по версии ФИФА.
Лучшим тренером года по версии Шомуродова стал возглавляющий «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике, который и взял награду. На второе место Элдор поставил Ханс-Дитера Флика из «Барселоны», топ-3 замкнул Энцо Мареска из «Челси».
В минувшем сезоне под руководством Энрике «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА.
