Флик высказался о возвращении тер Штегена после длительной травмы

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возвращение голкипера клуба Марка-Андре тер Штегена в строй после длительной травмы спины.

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
16 декабря 2025, вторник. 23:30 МСК
Гвадалахара
Гвадалахара
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 76'     0:2 Рашфорд – 90'    

– Марк-Андре тер Штеген сыграл впервые в сезоне.
– Марк – капитан, он сыграл много матчей. Мы поговорили с тренерами и решили дать ему возможность сыграть, – приводит слова Флика Marca.

В этом сезоне 33-летний тер Штеген столкнулся с проблемами со здоровьем. В прошлом сезоне он провёл всего девять матчей из-за травмы колена и пропустил начало текущего сезона после операции на спине.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с лета 2014 года. Его текущий трудовой договор с каталонским грандом рассчитан до окончания сезона-2027/2028.

