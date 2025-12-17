Флик высказался о возвращении тер Штегена после длительной травмы
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возвращение голкипера клуба Марка-Андре тер Штегена в строй после длительной травмы спины.
Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
16 декабря 2025, вторник. 23:30 МСК
Гвадалахара
Гвадалахара
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 76' 0:2 Рашфорд – 90'
– Марк-Андре тер Штеген сыграл впервые в сезоне.
– Марк – капитан, он сыграл много матчей. Мы поговорили с тренерами и решили дать ему возможность сыграть, – приводит слова Флика Marca.
В этом сезоне 33-летний тер Штеген столкнулся с проблемами со здоровьем. В прошлом сезоне он провёл всего девять матчей из-за травмы колена и пропустил начало текущего сезона после операции на спине.
Тер Штеген выступает за «Барселону» с лета 2014 года. Его текущий трудовой договор с каталонским грандом рассчитан до окончания сезона-2027/2028.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 декабря 2025
-
04:07
-
03:54
-
03:52
-
03:36
-
03:30
-
03:24
-
03:11
-
03:10
-
03:04
-
03:01
-
02:56
-
02:31
-
02:03
-
02:01
-
01:57
-
01:49
-
01:30
-
01:20
-
01:00
-
00:57
-
00:56
-
00:56
-
00:49
-
00:37
-
00:33
-
00:26
-
00:22
-
00:15
-
00:14
-
00:00
- 16 декабря 2025
-
23:59
-
23:49
-
23:46
-
23:37
-
23:35