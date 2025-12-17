Капитан сборной Испании не внёс Флика в тройку лучших тренеров 2025 года

Капитан сборной Испании Унай Симон выбрал лучшего тренера 2025 года по версии FIFA The Best. Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года проходила в Дохе (Катар) 16 декабря.

На первое место капитан действующих чемпионов Европы определил главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике. Вторую строчку занял тренер «Арсенала» Микель Артета. В топ-3 испанец поместил соотечественника Роберта Мартинеса, работающего в сборной Португалии.

Отметим, что вратарь «Атлетика» не включил в тройку лучших наставников Ханс-Дитера Флика из «Барселоны».

Победителем в номинации «Лучший тренер 2025 года» стал Луис Энрике. В минувшем сезоне под его руководством «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

