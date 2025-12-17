Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан сборной Испании не внёс Флика в тройку лучших тренеров 2025 года

Капитан сборной Испании не внёс Флика в тройку лучших тренеров 2025 года
Комментарии

Капитан сборной Испании Унай Симон выбрал лучшего тренера 2025 года по версии FIFA The Best. Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года проходила в Дохе (Катар) 16 декабря.

На первое место капитан действующих чемпионов Европы определил главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике. Вторую строчку занял тренер «Арсенала» Микель Артета. В топ-3 испанец поместил соотечественника Роберта Мартинеса, работающего в сборной Португалии.

Отметим, что вратарь «Атлетика» не включил в тройку лучших наставников Ханс-Дитера Флика из «Барселоны».

Победителем в номинации «Лучший тренер 2025 года» стал Луис Энрике. В минувшем сезоне под его руководством «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

Материалы по теме
Шомуродов сделал свой выбор в голосовании за лучшего тренера года по версии ФИФА

Самая титулованная сборная на ЧЕ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android