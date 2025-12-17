Мареска отреагировал на выход «Челси» в полуфинал Кубка лиги
Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Кардиффом» в четвертьфинале Кубка английской лиги со счётом 3:1.
Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
16 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Кардифф Сити
Кардифф
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Гарначо – 57' 1:1 Тернбулл – 75' 1:2 Нету – 82' 1:3 Гарначо – 90+3'
«Все мои действия направлены на благо клуба, болельщиков и всех причастных. По моему мнению, главное сегодня, что мы вышли в полуфинал.
Поддержка фанатов была с самого начала; когда команда не побеждает, неудивительно, что они недовольны — в такие моменты никто не счастлив.
В целом, акцент сейчас должен быть на том, что мы одержали победу и прошли в полуфинал», — сказал Мареска на пресс-конференции.
По итогам 16 туров лондонский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
