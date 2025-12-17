Мареска отреагировал на выход «Челси» в полуфинал Кубка лиги

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Кардиффом» в четвертьфинале Кубка английской лиги со счётом 3:1.

«Все мои действия направлены на благо клуба, болельщиков и всех причастных. По моему мнению, главное сегодня, что мы вышли в полуфинал.

Поддержка фанатов была с самого начала; когда команда не побеждает, неудивительно, что они недовольны — в такие моменты никто не счастлив.

В целом, акцент сейчас должен быть на том, что мы одержали победу и прошли в полуфинал», — сказал Мареска на пресс-конференции.

По итогам 16 туров лондонский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.