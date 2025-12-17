Стало известно, кого российский журналист выбрал лучшим тренером 2025 года

Российский журналист Олег Кошелев поставил главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике на первое место при голосовании на премии лучшему наставнику 2025 года от ФИФА. На второй строчке российский автор разместил тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика. Третье место занял Энцо Мареска, возглавляющий «Челси».

По результатам голосования лучшим тренером 2025 года по версии ФИФА был признан Энрике.

В минувшем сезоне в составе тренер «ПСЖ» взял с командой чемпионство Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, тренер французского гранда дошёл с командой до финала клубного чемпионата мира. Также Энрике выиграл премию лучшего тренера 2025 года от France Football.

