Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кого российский журналист выбрал лучшим тренером 2025 года

Стало известно, кого российский журналист выбрал лучшим тренером 2025 года
Комментарии

Российский журналист Олег Кошелев поставил главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике на первое место при голосовании на премии лучшему наставнику 2025 года от ФИФА. На второй строчке российский автор разместил тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика. Третье место занял Энцо Мареска, возглавляющий «Челси».

По результатам голосования лучшим тренером 2025 года по версии ФИФА был признан Энрике.

В минувшем сезоне в составе тренер «ПСЖ» взял с командой чемпионство Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, тренер французского гранда дошёл с командой до финала клубного чемпионата мира. Также Энрике выиграл премию лучшего тренера 2025 года от France Football.

Материалы по теме
Капитан сборной Испании не внёс Флика в тройку лучших тренеров 2025 года

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android