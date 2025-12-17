Скидки
Главная Футбол Новости

Появились результаты голосования за премию лучшего вратаря года от российского журналиста

Появились результаты голосования за премию лучшего вратаря года от российского журналиста
Комментарии

Российский журналист Олег Кошелев поставил голкипера «Манчестер Сити», выступавшего в минувшем сезоне за «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумму на первое место при голосовании на премии лучшему вратарю 2025 года от ФИФА. Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года проходила в Дохе (Катар) вчера, 16 декабря.

На второй строчке российский автор разместил вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Третье место занял Алисон Бекер, выступающий за «Ливерпуль».

Победителем в номинации «Лучший вратарь 2025 года» стал Джанлуиджи Доннарумма. В минувшем сезоне итальянец с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

Комментарии
