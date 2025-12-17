Появились результаты голосования за премию лучшего вратаря года от российского журналиста

Российский журналист Олег Кошелев поставил голкипера «Манчестер Сити», выступавшего в минувшем сезоне за «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумму на первое место при голосовании на премии лучшему вратарю 2025 года от ФИФА. Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года проходила в Дохе (Катар) вчера, 16 декабря.
На второй строчке российский автор разместил вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Третье место занял Алисон Бекер, выступающий за «Ливерпуль».
Победителем в номинации «Лучший вратарь 2025 года» стал Джанлуиджи Доннарумма. В минувшем сезоне итальянец с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.