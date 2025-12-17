Премьер‑министр Великобритании призвал ФИФА снизить цены на билеты ЧМ-2026

Премьер‑министр Великобритании Кир Стармер попросил ФИФА сделать цены на билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года доступными для большинства болельщиков.

«Рад объявлению ФИФА о снижении цен на билеты. Но как человек, который раньше копил на билеты, я призываю организацию сделать ещё больше, чтобы билеты стали по-настоящему доступными и чемпионат мира не утратил связь с настоящими болельщиками, делающими игру особенной», — написал Стармер в социальной сети Х.

Ранее Ассоциация футбольных болельщиков Европы потребовала от ФИФА прекратить продажу билетов из-за высокой стоимости. После этого стало известно, что цена части билетов упала в десятки раз.