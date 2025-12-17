Скидки
Потерявшая шансы на выход на ЧМ-2026 Нигерия подала жалобу в ФИФА на ДР Конго

Комментарии

Федерация футбола Нигерии подала в Международную федерацию футбол (ФИФА) жалобу по результатам отборочного матча ЧМ‑2026 с ДР Конго (1:1, пен. — 3:4). Об этом сообщает издание ESPN.

По информации источника, нигерийская сторона считает, что в составе ДР Конго на игру было задействовано от шести до девяти игроков, которые не имели права выступать из‑за нарушений при смене гражданства. Речь идёт о футболистах, родившихся в Европе и не оформивших отказ от европейских паспортов, что по законам ДР Конго несовместимо с наличием гражданства этой страны, где двойное гражданство запрещено.

Окончательное решение ФИФА по жалобе ожидается до начала межконтинентального плей‑офф чемпионата мира в марте.

Отметим, сборная Нигерии уступила национальной команде ДР Конго в финале плей‑офф африканской квалификации ЧМ‑2026 (1:1, 3:4 пен.). Конголезцы пробились в межконтинентальный раунд плей‑офф, а Нигерия потеряла шансы получить путёвку.

Комментарии
