Тренер Германии Нагельсман не внёс Флика и Энрике в топ-3 лучших тренеров 2025 года

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман выбрал лучшего тренера 2025 года по версии FIFA The Best. Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года проходила в Дохе (Катар) 16 декабря.

На первое место тренер национальной команды Германии определил главного тренера «Арсенала» Микеля Артету. Вторую строчку занял тренер «Челси» Энцо Мареска. В топ-3 немец поместил нидерландского специалиста Арне Слота, работающего в «Ливерпуле».

Отметим, что Нагельсман не включил в тройку лучших наставников Ханс-Дитера Флика из «Барселоны» и испанца Луиса Энрике («ПСЖ»).

Победителем в номинации «Лучший тренер 2025 года» стал Луис Энрике. В минувшем сезоне под его руководством «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

Материалы по теме Капитан сборной Испании не внёс Флика в тройку лучших тренеров 2025 года

Топ-5 легенд футбола: