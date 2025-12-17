Скидки
Кирилл Брейдо рассказал, в чём главная разница работы в «Локомотиве» и ЦСКА

Кирилл Брейдо рассказал, в чём главная разница работы в «Локомотиве» и ЦСКА
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, в чём разница работы в армейском клубе и в «Локомотиве», где он работал директором по связям с общественностью.

— В чём главная разница работы в «Локомотиве» и в ЦСКА?
— Как минимум в том, что 11 лет назад я был гораздо моложе. За эти годы я многому научился. Сейчас я занимаюсь внешними коммуникациями, но базово я пришёл к пониманию, что нельзя заниматься внешними коммуникациями, не разбираясь во внутренних. Если ты не можешь объяснить футболистам, что такое медиа, или руководству — зачем клубу быть открытым, значит, ты недееспособен как специалист по внешним коммуникациям, — приводит слова Брейдо Probk.ru.

Брейдо был назначен директором по связям с общественностью и пресс-атташе «Локомотива» 25 июня 2019 года и в марте 2021 года завершил свою работу в стане железнодорожников. В ЦСКА Кирилл получил свою должность в апреле 2022 года.

