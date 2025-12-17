Скидки
Анчелотти добавил неочевидного кандидата в тройку лучших тренеров года

Анчелотти добавил неочевидного кандидата в тройку лучших тренеров года
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выбрал лучшего тренера 2025 года по версии FIFA The Best. Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года проходила в Дохе (Катар) 16 декабря.

На первое место наставник пентакампеонов определил главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике. Вторую строчку занял тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик. В топ-3 итальянский специалист поместил Хавьера Агирре, работающего в сборной Мексики.

Победителем в номинации «Лучший тренер 2025 года» стал Луис Энрике. В минувшем сезоне под его руководством «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

