В ЦСКА объяснили уход Марко Николича минувшим летом

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил уход сербского специалиста Марко Николича из клуба летом 2025 года.

— Марко — непростой, но очень сильный мужик. Когда появился вариант ЦСКА, я всем уверенно говорил: это сильнейший тренер.

— Вы понимаете причину его ухода из ЦСКА?

— Ход его мыслей? Думаю, что да. 6 июня 2025 года, матч Россия – Нигерия. Я думал, что сезон закончен и можно чуть отдохнуть — и тут всё случилось как снег на голову. Играет гимн России, и звонит Марко: «Кирилл, я решил уйти».

Это комплекс причин: желание быть с семьёй, друг на позиции спортивного директора в АЕКе, отсутствие еврокубков у нас. У каждого своя жизнь. Комплекс его аргументов и видение, как строить карьеру — мне понятны. Добился он тут максимум, или можно было быть еще ваше — мы этого не узнаем. Тут нет правых и неправых, есть выбор каждого. Уверен, он ещё захочет тренировать в России, — приводит слова Брейдо Probk.ru.

Николич, занимавший должность главного тренера армейцев, после ухода из ЦСКА возглавил греческий АЕК. А наставником красно-белых стал швейцарский специалист Фабио Челестини.

