Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА объяснили уход Марко Николича минувшим летом

В ЦСКА объяснили уход Марко Николича минувшим летом
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил уход сербского специалиста Марко Николича из клуба летом 2025 года.

— Марко — непростой, но очень сильный мужик. Когда появился вариант ЦСКА, я всем уверенно говорил: это сильнейший тренер.

— Вы понимаете причину его ухода из ЦСКА?
— Ход его мыслей? Думаю, что да. 6 июня 2025 года, матч Россия – Нигерия. Я думал, что сезон закончен и можно чуть отдохнуть — и тут всё случилось как снег на голову. Играет гимн России, и звонит Марко: «Кирилл, я решил уйти».

Это комплекс причин: желание быть с семьёй, друг на позиции спортивного директора в АЕКе, отсутствие еврокубков у нас. У каждого своя жизнь. Комплекс его аргументов и видение, как строить карьеру — мне понятны. Добился он тут максимум, или можно было быть еще ваше — мы этого не узнаем. Тут нет правых и неправых, есть выбор каждого. Уверен, он ещё захочет тренировать в России, — приводит слова Брейдо Probk.ru.

Николич, занимавший должность главного тренера армейцев, после ухода из ЦСКА возглавил греческий АЕК. А наставником красно-белых стал швейцарский специалист Фабио Челестини.

Материалы по теме
Четыре футболиста «Краснодара» и ЦСКА приглашены на заседание КДК по делу о расизме

Самый титулованный клуб России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android