В ЦСКА ответили, нужно ли клубу усиление за счёт трансферов

В ЦСКА ответили, нужно ли клубу усиление за счёт трансферов
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о необходимости усиления армейской команды за счёт трансферов.

— Как считаете, со стороны вас как болельщика ЦСКА нужно усиление в какой-либо позиции?
— Как болельщик я считаю, что Иван Обляков и Матвей Кисляк сделали что-то невозможное в первой части сезона. Два лучших футболиста, с уважением ко всем другим, но именно по части значимости… Если бы кто-то из них «выпал», мы сейчас бы не боролись за чемпионство. Фабио, кстати, считает так же. Ребята абсолютно невосполнимы, и думаю, что им нужно помочь, — приводит слова Брейдо Probk.ru.

ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ перед зимней паузой.

